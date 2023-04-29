Эрдоган заявил, что Азербайджан построит городок для жертв землетрясения в Кахраманмараше

Азербайджан построит городок для жертв землетрясения в турецком Кахраманмараше.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении на Аэрокосмическом и технологическом фестивале TEKNOFEST, который проходит в Стамбуле.
"Мой дорогой брат Ильхам бей с самого начала никогда не оставлял нас одних после известного землетрясения. Поисково-спасательные группы были в Кахраманмараше с нами с первого момента. Этого оказалось недостаточно. Мой брат Ильхам бей пообещал 1000 постоянных мест жительства в Кахраманмараше. Однако мы решили построить там азербайджанский город со школой, мечетью, общежитием и здания со многими концептами. Сегодня, по этому случаю, мы заложили фундамент", - сказал глава турецкого государства.
Строительные работы будут завершены в течение года.
В.Алиев
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