Эрдоган заявил, что Азербайджан построит городок для жертв землетрясения в Кахраманмараше

Азербайджан построит городок для жертв землетрясения в турецком Кахраманмараше.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении на Аэрокосмическом и технологическом фестивале TEKNOFEST, который проходит в Стамбуле.

"Мой дорогой брат Ильхам бей с самого начала никогда не оставлял нас одних после известного землетрясения. Поисково-спасательные группы были в Кахраманмараше с нами с первого момента. Этого оказалось недостаточно. Мой брат Ильхам бей пообещал 1000 постоянных мест жительства в Кахраманмараше. Однако мы решили построить там азербайджанский город со школой, мечетью, общежитием и здания со многими концептами. Сегодня, по этому случаю, мы заложили фундамент", - сказал глава турецкого государства.

Строительные работы будут завершены в течение года.

В.Алиев