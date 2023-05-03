ЦБ Азербайджана повысил учетную ставку на 25 б.п. - до 9%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) повысил учетную ставку на 25 базисных пункта - до 9%.

В информации ЦБ отмечается, что нижний порог процентного коридора увеличен с 7% до 7,5%, верхний – с 9,75% до 10%.

Данное решение вступает в силу с 4 мая.

ЦБ в пятый раз подряд повышает учетную ставку – каждый раз на 25 б.п.: в последний раз ЦБ повышал учетную ставку с 30 марта 2023 года – на 25 б.п. – до 8,75%.

В следующий раз ЦБ обсудит вопрос учетной ставки 21 июня.

А.Азизов