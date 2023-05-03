Алиев: в Армении должны заявить, что Карабах - это Азербайджан

В Армении должны подтвердить отсутствие территориальных претензий к Баку, заявив, что Карабах является частью Азербайджана, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
В ходе четвертой международной конференции на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему» в Шуше в среду Алиев отметил, что Армения подписала Пражскую декларацию в октябре 2022 года и в том же месяце - Сочинскую декларацию, «где выразила свое согласие на принятие Алма-Атинской декларации 1991 года за основу нормализации отношений».
«В Алма-Атинской декларации фактически очерчены и признаны в качестве административных и официальных границы бывших республик СССР. Это означает, что они уже согласились, что Карабах - это Азербайджан. А я недавно сказал, что им просто нужно сказать последнее слово. Они сказали «А», теперь они должны сказать «Б», они должны произнести то, что сказал я, а именно Карабах - это Азербайджан, я жду этого. Надеюсь, что это время наступит», - заявил он.
«И важно то, что сама Армения сейчас более открыто, чем некоторые друзья Армении на Западе, говорит о фактическом ее признании (территориальной целостности Азербайджана - ИФ)», - добавил Алиев.
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