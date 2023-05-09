Глава Еврокомиссии изложила в Киеве суть предложения ЕК по 11-му пакету антироссийских санкций

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ходе своего визита во вторник в Киев она, среди прочего, обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским санкции ЕС в отношении РФ.
"В прошлую пятницу комиссия утвердила свое предложение по 11-му пакету санкций. Сейчас в центре внимания этого пакета находится борьба с обходом санкций. Мы делаем это в очень тесной координации с нашими международными партнерами, особенно с G7", - сказала глава ЕК, выступая с заявлением в украинской столице.
Она описала вкратце содержание нового пакета санкций. Фон дер Ляйен заявила, что ЕС добавляет "больше продуктов к запрету на транзит", например, "на продукты передовых технологий или детали самолетов, которые отправляются в третьи страны через Россию".
Во-вторых, продолжила она, предлагается "новый инструмент борьбы с обходом санкций".
Речь о том, чтобы "санкционировать экспорт" товаров, которые попадают в Россию через третьи страны. Такой инструмент она описала как "крайнее средство", поэтому он будет "использоваться осторожно, после очень тщательного анализа рисков и после одобрения государствами-членами ЕС".
Третий элемент будущего пакета, сказала она, - запрет "фирм-фантомов из России и третьих стран, которые умышленно обходят санкции".
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