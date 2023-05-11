Минобороны Армении признало ранение 4 военных в боестолкновениях на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении признало ранение 4 своих военных в результате боестолкновений с азербайджанскими военными на границе в направлении населенного пункта Зод.

«У армянской стороны четверо раненых. Состояние двоих раненых удовлетворительное, а остальных двух - средней тяжести. Угрозы их жизни нет", - отметили в ведомстве.

По версии Минобороны Армении, по состоянию на 10։25 напряженность на границе снижается, а на других участках границы ситуация сравнительно стабильная.

Р.Ахмедов