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Оборона 12.05.2023 20:12

В турецкой Конье завершились учения «Анатолийский орел-2023»

В турецкой Конье завершились международные летно-тактические учения «Анатолийский орел-2023», сообщает в пятницу министерство обороны Азербайджана.

При подведении итогов было отмечено, что основное внимание в ходе учений было уделено повышению профессионального уровня пилотов, в том числе инженерно-технического состава, практическому использованию авиационной техники и других военных средств, проинформировало ведомство.

«По оценке руководства учений, все поставленные в ходе учений цели были достигнуты», - говорится в сообщении азербайджанского министерства, в котором отмечается, что на международных учениях Азербайджан была представлена военнослужащими ВВС и штурмовиками «Су-25».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, УЧЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ


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