Премьер Британии заявил, что подготовка пилотов для Украины начнется уже летом

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что летом его страна начнет подготовку украинских пилотов. Об этом сообщает Sky News.

На саммите стран "Большой семерки" (G7) в Хиросиме Сунак сказал, что никто не хочет мира больше, чем Зеленский, но условия мира должны основываться на принципах Украины. "Украина должна не только выиграть войну, но и добиться справедливого и прочного мира", - отметил он.

Сунак приветствовал "очень ощутимый прогресс в оказании дальнейшей поддержки" Украины, достигнутый на G7. Премьер Британии назвал присутствие Зеленского на G7 в Хиросиме "очень мощным моментом".

"Я думаю, что то, что президент Зеленский стоит плечом к плечу со своими союзниками по G7, посылает сигнал России и миру, что мы едины вокруг президента Зеленского и его народа и будем продолжать поддерживать его столько, сколько потребуется", - сказал Сунак.

В.Алиев