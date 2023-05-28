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Внешняя политика 28.05.2023 15:30

Алиев обвинил Армению в нарушении договоренностей по возвращению заблудившихся военных

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения нарушила двусторонние договоренности, касающиеся возвращения заблудившихся военных.

Алиев в воскресенье на встрече с жителями Лачинского района напомнил, что после окончания Второй карабахской войны (осенью 2020 года) представители Баку и Еревана достигли договоренности, что если кто-то заблудился, если такая ситуация произойдет, то эти люди должны быть возвращены максимум в двухдневный срок.

"Мы следовали этим договоренностям. Мы задерживали их (армянских военных и гражданских - ИФ) максимум на два дня, допрашивали и возвращали, как гражданских, так и солдат. Посмотрите, что они сделали?! Прежде всего, они жестоко избили, надели наручники, унижали наших военнослужащих (пленных в апреле - ИФ), снимали на видео моменты избиения. После этого их арестовали и приговорили. Где это видано?", - сказал глава государства.

Президент добавил, что на состоявшейся 14 мая в Брюсселе трехсторонней встрече заявил, что это недопустимо, и отметил: "Если вы нарушите это соглашение, пострадаете вы сами".

Как сообщалось ранее, в апреле 2023 года двое азербайджанских военных заблудились и попали на армянскую сторону. В Армении их обвинили в якобы в преступлениях. Один из них уже приговорен к 11,5 годам, судебный процесс над вторым продолжается. Баку считает все эти обвинения необоснованными и требует от Еревана вернуть азербайджанских военных без всяких условий.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, АРМЕНИЯ, ДОГОВОРЕННОСТИ


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