Алиев обвинил Армению в нарушении договоренностей по возвращению заблудившихся военных

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения нарушила двусторонние договоренности, касающиеся возвращения заблудившихся военных.
Алиев в воскресенье на встрече с жителями Лачинского района напомнил, что после окончания Второй карабахской войны (осенью 2020 года) представители Баку и Еревана достигли договоренности, что если кто-то заблудился, если такая ситуация произойдет, то эти люди должны быть возвращены максимум в двухдневный срок.
"Мы следовали этим договоренностям. Мы задерживали их (армянских военных и гражданских - ИФ) максимум на два дня, допрашивали и возвращали, как гражданских, так и солдат. Посмотрите, что они сделали?! Прежде всего, они жестоко избили, надели наручники, унижали наших военнослужащих (пленных в апреле - ИФ), снимали на видео моменты избиения. После этого их арестовали и приговорили. Где это видано?", - сказал глава государства.
Президент добавил, что на состоявшейся 14 мая в Брюсселе трехсторонней встрече заявил, что это недопустимо, и отметил: "Если вы нарушите это соглашение, пострадаете вы сами".
Как сообщалось ранее, в апреле 2023 года двое азербайджанских военных заблудились и попали на армянскую сторону. В Армении их обвинили в якобы в преступлениях. Один из них уже приговорен к 11,5 годам, судебный процесс над вторым продолжается. Баку считает все эти обвинения необоснованными и требует от Еревана вернуть азербайджанских военных без всяких условий.
В.Алиев
Выплата компенсации по застрахованным вкладам в Gunay Bank начнется 19 июня
Delta Air Lines остается самым дорогим авиабрендов мира 5-й год - Brand Finance
АЖД предпринимают меры для расширения БТК с целью привлечения большего количества грузов в Средний коридор
Суд в Азербайджане арестовал двух армянских диверсантов
В Азербайджане за 24 часа выявили 9 случаев COVID-19
В Азербайджане возбудили уголовное дело по факту попытки диверсионного проникновения ВС Армении, двое армянских диверсантов задержаны в качестве подозреваемых
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Эрдоган поблагодарил граждан Турции, проголосовавших за него
Подоляк заявил, что выпущенный однажды «Шахед» обязательно найдет путь к своему производителю
Эрдоган побеждает с 53% голосов на выборах президента Турции - предварительные результаты
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank запускает проект наставничества для студентов
Банк Республика поддержал малообеспеченные семьи в рамках программы самозанятости!
NEQSOL Holding объявляет о партнерстве с глобальным поставщиком обучения O`Reilly
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС