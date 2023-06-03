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Внешняя политика 03.06.2023 12:56

Алиев принял главу МОК

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в субботу президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

Об этом сообщает сайт главы азербайджанского государства.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, АЛИЕВ, МОК


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