Алиев принял главу МОК

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в субботу президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Об этом сообщает сайт главы азербайджанского государства. В.Алиев

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