Байрамов обсудил с содокладчиками Мониторингового комитета ПАСЕ нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник провел встречу с содокладчиками Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Яном Лиддел-Грейнгером (Великобритания) и Лиз Кристофферсен (Норвегия).

"В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ПАСЕ, перспективы на будущее, в том числе текущую ситуацию в регионе и возможный вклад ПАСЕ в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - сообщает МИД Азербайджана.

Министр рассказал о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, масштабных проектах реконструкции и строительства и о важных шагах, предпринимаемых Азербайджаном по обеспечению мира и стабильности в регионе, включая подписание мирного договора, открытие всех коммуникаций и другие вопросы, несмотря на провокации и усилия Армении по замедлению этих процессов.

На встрече также были затронуты такие вопросы, как минная угроза на освобожденных от оккупации территориях и невыполнение Арменией своих обязательств по Трехстороннему заявлению от 10 ноября 202 года.

Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ сообщили, что в рамках визита в Азербайджан они посетили Агдамский район и ознакомились с широкомасштабными восстановительными работами, проводимыми Азербайджаном. "Подчеркивалась важность обеспечения мира и безопасности в регионе", - говорится в информации.

Кроме того, на встрече состоялся обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Н.Аббасова