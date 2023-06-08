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Регион 08.06.2023 13:55

Запланированная на 12 июня встреча в США глав МИД Армении и Азербайджана переносится по просьбе Баку - МИД Армении

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана, запланированная в Вашингтоне на 12 июня, переносится по просьбе Баку, сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян.

"Сообщаем, что по просьбе азербайджанской стороны очередной этап обсуждений, запланированный на следующей неделе в Вашингтоне, переносится", - написала Бадалян в соцсети.

По ее словам, о сроках встречи будет сообщено в дальнейшем.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, ВАШИНГТОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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