Запланированная на 12 июня встреча в США глав МИД Армении и Азербайджана переносится по просьбе Баку - МИД Армении

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана, запланированная в Вашингтоне на 12 июня, переносится по просьбе Баку, сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян. "Сообщаем, что по просьбе азербайджанской стороны очередной этап обсуждений, запланированный на следующей неделе в Вашингтоне, переносится", - написала Бадалян в соцсети. По ее словам, о сроках встречи будет сообщено в дальнейшем.

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