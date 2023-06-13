Путин заявил, что Россия думает о выходе из «зерновой сделки»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Запада в очередной раз обманули Россию, не выполнив ее требования в рамках "зерновой сделки", и Москва думает о том, чтобы из этой сделки выйти.

"К сожалению, нас в очередной раз обманули - ничего не сделали с точки зрения либерализации поставок нашего зерна на внешние рынки. Имеется в виду фрахт, страхование, платежи, подключение нашего Россельхозбанка к системе SWIFT. Там было много всяких условий, которые должны были западники исполнить под руководством ООН. Не сделано ничего", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами, отвечая на вопрос, нужна ли России "зерновая сделка".

Президент заявил: "Мы думаем над тем, чтобы нам сейчас выйти из этой "зерновой сделки".

Путин напомнил, что Россия "несколько раз эти договоренности продлевала в интересах дружественных стран". "Всем понятно, что это соответствует и нашим интересам - сохранять добрые, хорошие, устойчивые отношения с той частью мира, которая не поддерживает агрессивные действия Запада и их сателлитов в Украине", - добавил он.

Путин подчеркнул: "Что касается "зерновой сделки", мы, первое, думаем, чтобы прекратить в ней участие, и второе - направить тот объем зерна, который получали беднейшие страны, это три с небольшим процента (в рамках сделки - ИФ), - поставить в эти беднейшие страны бесплатно".

"Это надо все пообсуждать. Когда наши африканские друзья приедут совсем скоро, я с ними тоже посоветуюсь, как поступить", - сказал Путин.

Он напомнил, что в рамках сделки зерно и должно было идти беднейшим странам, при этом и России "было обещано, что ее зерно не будет подвергаться репрессиям, не будут чиниться препятствия для его экспорта".

Путин отметил, что 40 с лишним процентов украинского зерна идет не беднейшим странам, а "во вполне благополучные страны Евросоюза - они главный получатель украинского зерна, оно подешевле, и им хорошо, и Украине за это деньги платят".

"На сегодняшний день - я могу ошибиться, но мне кажется, что это основной источник валютных поступлений для Украины. Там все останавливается, я не знаю, чего они производят - была сельхозпродукция и металлургическая продукция, металлургическая промышленность, поскольку там электроэнергии нет, останавливается, судостроение давно развалилось, авиастроение развалилось, производство двигателей развалилось", - сказал президент РФ.

По словам Путина, в России "это понимают, мы сознательно пошли на это ("зерновую сделку" - ИФ), чтобы поддержать развивающиеся страны, наших друзей, и чтобы добиться снятия санкций с нашего сельхозсектора".

"Нас обманули в очередной раз, как я уже сказал. В страны Африки тоже почти ничего не приходит. Вот мы сейчас и думаем над тем, чтобы выйти из этой "зерновой сделки", - заключил Путин.