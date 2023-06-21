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Внешняя политика 21.06.2023 22:57

Азербайджан выступает за урегулирование украинского кризиса на основе территориальной целостности Украины - Байрамов

Баку выступает за скорейшее урегулирование украинского кризиса на основе суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Азербайджан выступает за скорейшее урегулирование украинского кризиса на основе суверенитета и территориальной целостности Украины», - заявил Байрамов в среду в ходе конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

Министр, слова которого приводит азербайджанское внешнеполитическое ведомство, считает, что необходимо принять меры по облегчению страданий гражданского населения.

Он отметил, что Азербайджан оказал услуги медицинской и социально-психологической реабилитации 100 детям из Украины, и «к концу года мы планируем удвоить это число».

Байрамов также сообщил, что Азербайджан намерен отправить в Украину оборудование для разминирования.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, МИД


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