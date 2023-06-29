Армянcкие военные и НВФ вновь подвергли обстрелу позиции Азербайджана - Минобороны

Минобороны Азербайджана сообщает об очередном обстреле позиций Азербайджана на условной границе с Арменией в среду ночью.
"28 июня с 22:35 до 23:15 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису, а также Йухары Шорджа Басаркечярского района и Араздейен Ведийского района подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенных пунктов Зяйлик и Истису Кяльбаджарского района, а также Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, с 23:55 28 июня до 00:50 29 июня члены незаконных армянских вооруженных формирований (НВФ) на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, периодически обстреливали из стрелкового оружия позиции ВС Азербайджана, расположенные в направлении Шушинского района.
"Подразделениями азербайджанской армии приняты ответные меры", - сообщает оборонное ведомство.
Х.Насирзаде
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