Глава Генштаба Азербайджана побывал на нескольких боевых позициях в Карабахе и В.Зангезуре

Глава Генштаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев по случаю Дня Вооруженных сил и Гурбан байрамы посетил командование сухопутных войск и воинские части в Карабахском экономическом районе, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на Минобороны.
“Велиев провел в Центре боевого управления сухопутных войск служебное совещание с участием руководящего состава, были заслушаны доклады об оперативной обстановке”, - отмечается в информации.
Глава Генштаба дал указания по поддержанию боеспособности подразделений на высоком уровне, эффективному применению вооружения и техники.
Затем Велиев посетил воинские части в Кельбаджаре, Лачине и Агдаме, побывал на нескольких боевых позициях, встретился с военнослужащими, поинтересовался их служебно-боевой деятельностью и передал поздравления министра обороны по случаю праздников.
Х.Насирзаде
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