Результаты исследования по проекту поставки «зеленой энергии» по дну Черного моря из Азербайджана в ЕС через Грузию станут известны осенью

Результаты исследования по проекту прокладки линии электропередачи по дну Черного моря, который предусматривает поставки "зеленой" энергии из Азербайджана в Европу, станут известны уже в сентябре, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Мы ждем, что в сентябре уже будут результаты исследования, и после этого перейдем ко второй фазе", - сказал Гарибашвили.





Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", по его словам, которые приводятся на сайте правительства Грузии, у этого проекта есть полная поддержка со стороны ЕС, крупных финансовых институтов. "Мы ждем, что это будет один из самых главных исторических проектов, реализованных за последние 30 лет", - добавил Гарибашвили.





Как сообщалось ранее, 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали в Бухаресте соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1195 км. Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.





В июне было принято решение о присоединении Болгарии к этому проекту.





В настоящий момент работа по проекту находится на стадии разработки технико-экономического обоснования, которое планируется завершить в 2023 году. Строительство кабеля займет 3-4 года.





Европейская комиссия планирует предоставить 2,3 млрд евро на прокладку кабеля, который станет самым длинным в мире.





Х.Насирзаде