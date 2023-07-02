Байден 9-13 июля совершит турне в Европу

Президент США Джо Байден отправится с 9 по 13 июля в турне в Европу, в ходе которого сначала прибудет в Британию, а затем отправится на саммит НАТО в Вильнюсе и в Хельсинки.

"Вначале президент Байден совершит поездку в Лондон на переговоры с королем Карлом III и премьер-министром Риши Сунаком для дальнейшего укрепления близких отношений между нашими народами. Затем президент поедет в Литву в Вильнюс для участия в 74-м саммите НАТО с 11 по 12 июля", - говорится в заявлении Белого дома.

После саммита 13 июля Байден отправится в Хельсинки на саммит США и стран Северной Европы.

По сообщению канцелярии президента Финляндии, помимо Саули Ниинистё и Байдена во встрече в Президентском дворце примут участие премьер Швеции Ульф Кристерссон, премьер Норвегии Йонас Гар Стёре, премьер Дании Метте Фредериксен и премьер Исландии Катрин Якобсдоттир. Темой обсуждения станет более тесное сотрудничество между странами Северной Европы и США по вопросам безопасности, экологии и технологий.

"Это уже третья встреча, когда мы встречаемся между главами государств и правительств стран Северной Европы и Соединенных Штатов. Предыдущие подобные саммиты состоялись в Стокгольме в 2013 году и в Вашингтоне в 2016 году. Здорово, что на этот раз в Хельсинки мы можем продолжить дискуссию", - прокомментировал Ниинистё.

Перед началом саммита Северных стран и США он проведет двустороннюю встречу с президентом Байденом.