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Дальнее зарубежье 09.07.2023 20:36

Байден не видит единогласия среди стран НАТО по вопросу вступления Украины в альянс

Президент США Джо Байден заявил, что к настоящему моменту не видит единогласной оценки вопроса вступления Украины в НАТО среди стран-союзниц по военному альянсу.

"Я не думаю, что среди стран НАТО сейчас есть единогласие по поводу вступления Украины прямо сейчас, в этот момент", - заявил он в интервью каналу CNN.

"Я думаю, что мы должны проложить рациональный путь, чтобы Украина могла претендовать на вступление в НАТО. Но пока, я думаю, преждевременно призывать к голосованию, потому что необходимо выполнение требований, в том числе демократизацию и некоторые из этих вопросов", - добавил Байден.

Также президент США вновь заявил, что несмотря на то, что обсуждение предстоящего членства Украины в НАТО преждевременно, США и их союзники по НАТО продолжат обеспечивать Украину вооружениями, которые ей необходимы.

Байден с 9 по 13 июля совершает турне по Европе, в рамках которого он посетит Великобританию, саммит НАТО в Вильнюсе и Финляндию.

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Тэги: БАЙДЕН, НАТО, УКРАИНА


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