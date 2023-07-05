«КазТрансОйл» нарастил объемы транзита российской нефти через Казахстан в Узбекистан в 3,5 раза во II квартале

АО "КазТрансОйл" отгрузило 37,9 тыс. тонн российской нефти в целях транзита через территорию Казахстана в Узбекистан во II квартале 2023 года, сообщила пресс-служба компании.
В I квартале объем транзита нефти российского происхождения по данному направлению составил 10,7 тыс. тонн. Таким образом, объемы выросли в 3,5 раза в отчетном периоде.
В компании напоминают, что перекачка российской нефти в Узбекистан по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" была начата в 2017 году. Объем транзита в 2017 году составил 67,9 тыс. тонн, в 2018 году - 36 тыс. тонн.
В 2019-2022 годах транзит российской нефти через Казахстан в Узбекистан не осуществлялся.
АО "КазТрансОйл" - национальный оператор по магистральному нефтепроводу. Входит в группу АО НК "КазМунайГаз". Владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км.
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