Мирзиёев скоро посетит Азербайджан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ближайшее время посетит Азербайджан, сообщил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев.

Как отмечается в информации, размещенной на сайте президента Азербайджана, Алиев, принимая в среду министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова, заявил, что «в скором времени ожидается визит президента (Узбекистана - ИФ) Шавката Мирзиёева в Азербайджан».

В свою очередь Саидов отметил «продолжение деятельности в соответствии с поручениями, данными руководителями двух стран в рамках государственного визита президента Азербайджана (в июне 2022 года - ИФ) в Узбекистан, и подчеркнул, что все поставленные цели находятся в центре внимания».

«В ходе беседы было подчеркнуто, что Азербайджан и Узбекистан плодотворно сотрудничают в рамках Движения неприсоединения, Организации тюркских государств и других международных организаций, состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонней повестки дня», - говорится в информации.

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