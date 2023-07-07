РФ в I полугодии импортировала из Турции томатов на $29,6 млн

Россия в первом полугодии этого года импортировала из Турции томатов на $29,563 млн, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на Ассоциацию союзов экспортеров Юго-Восточной Анатолии.
Среди стран-импортеров РФ заняла пятое место. Сравнительные показатели агентство не приводит.
Всего в первом полугодии Турция экспортировала 325,2 тыс. тонн томатов на $326 млн против 287,1 тыс. тонн на $247,6 млн годом ранее. Продукция отправлялась в 48 стран. Ведущим импортером стала Румыния, куда отправлено томатов на $60,8 млн. Далее следуют Украина - на $51,3 млн, Польша - на $38,6 млн, Германия - на $35,3 млн.
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