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Дальнее зарубежье 08.07.2023 00:15

Представители ООН готовы провести переговоры по «зерновой сделке» в Москве и Стамбуле

Представители ООН могут провести переговоры по черноморской продовольственной инициативе в Москве и Стамбуле на следующей неделе, заявил журналистам в пятницу заместитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс.

"Мы все продолжаем усердно работать. И я также знаю, что Ребекка Гринспан (генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию - ИФ) очень заинтересована в том, чтобы сесть за стол переговоров в Москве до истечения срока действия соглашения", - сказал он на пресс-конференции в Нью-Йорке.

"И я также заинтересован в том, чтобы сесть за стол переговоров в Стамбуле со сторонами черноморской инициативы, если это будет возможным, на следующей неделе. Обсуждения на этот счет ведутся, так что мы пытаемся добиться результата", - добавил Гриффитс.

Он также подчеркнул, что эти соглашения имеют чрезвычайное значение для продовольственной безопасности в мире.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал продлить черноморскую зерновую инициативу, действие которой, по его словам, помогает снижать рост цен на продовольствие в мире.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца (на данный момент она действует до 17 июля).

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Тэги: ООН, ЗЕРНО, СОГЛАШЕНИЕ, ПЕРЕГОВОРЫ


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