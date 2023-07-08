Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном расширение НАТО, ситуацию в Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с американским коллегой Энтони Блинкеном саммит НАТО в Вильнюсе, Украину и другие международные вопросы, сообщает в субботу агентство "Анадолу". "Глава МИД Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили по телефону расширение НАТО, приближающийся саммит альянса, Украину и помощь ООН Сирии", - передает агентство. Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

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