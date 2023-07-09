Армянcкие военные и НВФ вновь обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана сообщает об очередном обстреле позиций Азербайджана на условной границе с Арменией.

"С 23:40 8 июля до 06:05 9 июля подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в населенных пунктах Юхары Шорджа и Зарканд Басаркечерского района и населенного пункта Карчеван Агаракского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Базикархана и Демирчидам Кельбаджарского района, а также позиции в направлении населенного пункта Килит Ордубадского района", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, 8 июля с 22:35 до 23:10 позиции ВС Азербайджана, расположенные в направлении Шушинского и Кельбаджарского районов, также были обстреляны членами незаконных армянских вооруженных формирований с территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

"Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными на указанных направлениях, приняты адекватные меры реагирования", - сообщает оборонное ведомство.

Кроме того, квадрокоптеры, принадлежащие вооруженным силам Армении, пытались совершить разведывательные полеты над позициями азербайджанской армии, расположенными на территории Нахчыванской Автономной Республики и Лачынского района, а квадрокоптер, принадлежащий незаконным армянским вооруженным формированиям, пытался совершить разведывательные полеты над позицией азербайджанских частей, расположенных в направлении села Тагаверд Ходжавендского района.

Отмечается, что в результате принятых немедленных мер, активность квадрокоптеров, пытавшихся пролететь над позициями ВС Азербайджана, была предотвращена.

"В то же время в результате мер, принятых подразделениями ВС Азербайджана с привлечением инженерной техники, была пресечена деятельность незаконных армянских вооруженных формирований, которые пытались расширить подъездные пути в различных направлениях, вырыть траншеи, подготовить убежища, а также установить камеры наблюдения на боевых позициях", - сообщает оборонное ведомство Азербайджана.

В.Алиев