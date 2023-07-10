Эрдоган и Мишель обсудили в Вильнюсе активизацию отношений ЕС и Турции

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в понедельник на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил меры по активизации отношений ЕС и Анкары и проблему присоединения Швеции к НАТО.

"Провел хорошую встречу с президентом Эрдоганом на полях саммита НАТО. Изучили возможности по возвращению на первый план сотрудничества между ЕС и Турцией и оживлению наших отношений", - написал Мишель в твиттере.

"Мы также обсудили присоединение Швеции к НАТО", - добавил глава Евросовета.

Кроме того, Мишель выразил Эрдогану признательность за посредничество Турции в Черноморской зерновой инициативе и обеспечение ее функционирования.

Ранее в понедельник Эрдоган заявил, что на саммите НАТО призовет европейские страны открыть для Турции дорогу в ЕС, тогда и членство Швеции в альянсе станет возможным.

Турция с 1999 года является кандидатом на вступление в ЕС. Однако переговоры Анкары и Брюсселя по данному вопросу давно застопорились. Западные СМИ отмечают, что единства среди стран ЕС по турецкой кандидатуре нет.