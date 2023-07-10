Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8621 RUR   0.0186 GBR   2.178 TRY   0.0652

Цена на нефть

07.07 $/bbl +/- WTI 73.86 +2.06 Brent 78.47 +1.95

Дальнее зарубежье 10.07.2023 23:01

Эрдоган и Мишель обсудили в Вильнюсе активизацию отношений ЕС и Турции

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в понедельник на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил меры по активизации отношений ЕС и Анкары и проблему присоединения Швеции к НАТО.

"Провел хорошую встречу с президентом Эрдоганом на полях саммита НАТО. Изучили возможности по возвращению на первый план сотрудничества между ЕС и Турцией и оживлению наших отношений", - написал Мишель в твиттере.

"Мы также обсудили присоединение Швеции к НАТО", - добавил глава Евросовета.

Кроме того, Мишель выразил Эрдогану признательность за посредничество Турции в Черноморской зерновой инициативе и обеспечение ее функционирования.

Ранее в понедельник Эрдоган заявил, что на саммите НАТО призовет европейские страны открыть для Турции дорогу в ЕС, тогда и членство Швеции в альянсе станет возможным.

Турция с 1999 года является кандидатом на вступление в ЕС. Однако переговоры Анкары и Брюсселя по данному вопросу давно застопорились. Западные СМИ отмечают, что единства среди стран ЕС по турецкой кандидатуре нет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, ТУРЦИЯ, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Вступление Швеции в НАТО и Турции в ЕС - это два параллельных, но разных процесса, заявили в Еврокомиссии Столтенберг заявил, что вступление Турции в ЕС не является согласованным условием для приема Швеции в НАТО Спасательные команды ЕС направлены в пострадавшую от землетрясения Турцию Турция может помочь Азербайджану и Армении нормализовать отношения - Клаар Подавляющее большинство граждан Турции поддерживает вступление страны в ЕС - СМИ Европарламент не нашел оснований для изменения своей позиции по переговорам о вступлении Турции в ЕС В ЕС призывают Анкару соответствовать европейской позиции по Украине В ЕС ожидают от Турции перекрытия Босфора для прохода военных кораблей РФ ЕС призвал Турцию уважать суверенитет греческих островов ЕС приветствует контакты Турции и Армении с целью нормализации отношений

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az