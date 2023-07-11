ВС Азербайджана предотвратили попытку установки армянскими НВФ фортификационных сооружений в Карабахе - Минобороны

Азербайджанские военные во вторник предотвратили очередную попытку установки членами армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в зоне временной дислокации российских миротворцев долговременных фортификационные сооружений на территории Азербайджана. "Члены армянских НВФ в зоне временной дислокации российских миротворцев 11 июня с 10:05 до 14:55 предпринимали попытки установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлениях Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов", - сообщает Минобороны Азербайджана . По информации ведомства, благодаря неотложным мерам, предпринятым подразделениями азербайджанской армии, данные работы были немедленно прекращены. Н.Аббасова

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