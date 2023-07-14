ВС Армении и НВФ подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыване и Карабахе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил (ВС) Армении в Нахчыване.
"13 июля в 22:35 позиции Азербайджанской Армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики подверглись обстрелу из стрелкового оружия подразделениями вооруженных сил Армении, расположенными на противоположных позициях", - отмечается в сообщении минобороны.
Министерство также сообщило, что 14 июля в 01:10 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с противоположных позиций подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении Ходжалинского района.
Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты ответные меры по всем указанным направлениям.
Б.Рустамбеков
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