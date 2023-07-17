Россия в понедельник официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления «зерновой сделки» - Захарова

Российская сторона в понедельник направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения относительно продления "зерновой сделки", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия сегодня официально уведомила турецкую и украинскую стороны, а также Секретариат ООН о возражении против продления сделки", - сообщила Захарова.

По ее словам, "в ближайшее время будет опубликовано заявление МИД с детальными разъяснениями российской позиции".