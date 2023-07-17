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АПК 17.07.2023 13:38

Россия в понедельник официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления «зерновой сделки» - Захарова

Российская сторона в понедельник направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения относительно продления "зерновой сделки", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия сегодня официально уведомила турецкую и украинскую стороны, а также Секретариат ООН о возражении против продления сделки", - сообщила Захарова.

По ее словам, "в ближайшее время будет опубликовано заявление МИД с детальными разъяснениями российской позиции".

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Тэги: РОССИЯ, ЗЕРНО, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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