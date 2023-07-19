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АПК 19.07.2023 22:14

Путин заявил о готовности РФ заместить украинское зерно на мировом рынке

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе.

"Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более, что у нас в этом году, как доложил министр, вновь ожидается рекордный урожай", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

Он привел цифры производства Украиной зерновых за прошлый год. "Украина за прошлый сельхозгод произвела порядка 55 млн тонн зерновых, экспорт составил 47 млн тонн, из них пшеницы - 17 млн тонн. А Россия собрала в прошлом году 156 млн тонн зерновых, и 60 млн тонн экспортировала, из них 48 млн тонн - это пшеница", - сказал Путин.

И добавил: "Доля России на мировом рынке пшеницы 20%, а Украины - меньше 5%. Эти цифры сами за себя говорят. Именно Россия вносит колоссальный вклад в глобальную продовольственную безопасность, а всякие утверждения, что только украинское зерно кормит голодающих по всему миру - спекуляции и ложь".

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Тэги: РОССИЯ, ЗЕРНО, ВЛАДИМИР ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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