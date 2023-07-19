Путин заявил, что РФ вернется в «зерновую сделку» только при выполнении всех условий

РФ не является противником "зерновой сделки" и готова вернуться в нее, как только будут выполнены все основные условия, выдвигавшиеся российской стороной, но так и не выполненные к моменту истечения последнего дедлайна 17 июля, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством в среду.

"Хочу подчеркнуть - мы не против самой сделки как таковой, тем более учитывая ее значение для глобального рынка продовольствия, для многих государств мира. И безусловно рассмотрим возможность вернуться в нее, но только при одном условии - если будут в полном объеме учтены, а главное - реализованы, именно реализованы, все без исключения ранее согласованные принципы участия России в этой сделке", - заявил президент.

Среди этих условий Путин, в частности, назвал вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, а также снятие препятствий для российских банков и финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений.

"В том числе речь идет об их незамедлительном подключении к международной банковской системе расчетов SWIFT. Нам не нужны какие-то обещания на этот счет и какие-то "идеи", нам нужно выполнение этих условий", - сказал Путин, напомнив тем самым об отвергнутых Москвой предложениях подключить к SWIFT не сам базовый банк для экспорта зерна, Россельхозбанк, а некую его "дочку", которая была бы создана специально для этих целей.

Также речь идет о возобновлении поставок в РФ запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений, решении вопросов с фрахтом судов и страхованием российских экспортных поставок продовольствия, обеспечении логистики продовольственных поставок и "беспрепятственных условий для расширения поставок российских удобрений и сырья для их производства". В том числе должна быть восстановлена работа аммиакопровода Тольятти-Одесса и разблокированы российские активы, связанные с сельскохозяйственной отраслью, напомнил Путин.

"Наконец, базовое условие России для возвращения к сделке - восстановление ее изначальной гуманитарной сути", - заключил он.

"Как только они (перечисленные условия - ИФ) будут исполнены, мы незамедлительно в эту сделку вернемся", - сказал глава российского государства.