Госдеп США одобрил возможную продажу Германии почти тысячи ракет AMRAAM

Агентство по оборонному сотрудничеству США сообщило об одобрении возможной сделки по продаже ФРГ ракет средней дальности AMRAAM класса "воздух-воздух" на сумму около $2,9 млрд. "Госдепартамент решил одобрить возможную продажу Германии усовершенствованных ракет средней дальности класса "воздух-воздух" (AMRAAM) и сопутствующего оборудования на сумму около $2,9 млрд", - говорится в сообщении. Отмечается, что немецкие власти запросили у США до 969 ракет AMRAAM.

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