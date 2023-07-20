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Дальнее зарубежье 20.07.2023 09:41

Госдеп США одобрил возможную продажу Германии почти тысячи ракет AMRAAM

Агентство по оборонному сотрудничеству США сообщило об одобрении возможной сделки по продаже ФРГ ракет средней дальности AMRAAM класса "воздух-воздух" на сумму около $2,9 млрд.

"Госдепартамент решил одобрить возможную продажу Германии усовершенствованных ракет средней дальности класса "воздух-воздух" (AMRAAM) и сопутствующего оборудования на сумму около $2,9 млрд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что немецкие власти запросили у США до 969 ракет AMRAAM.

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Тэги: США, ГОСДЕП, ФРГ, РАКЕТЫ


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