РФ в этом году может собрать 134,5 млн т зерна, в том числе 86,5 млн т пшеницы - ИКАР

Сбор зерна в РФ в 2023 году может составить 143,5 млн тонн, в том числе 86,5 млн тонн пшеницы. Такой прогноз представил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на летней конференции "Где маржа 2023" в четверг в Москве.
При этом он подчеркнул, что прогнозы "носят сугубо предварительный характер и будут еще неоднократно меняться". "В частности, на сегодня есть достаточно высокая вероятность того, что прогноз производства пшеницы будет снижен", - сказал он.
Согласно презентации, предыдущий прогноз ИКАР был 86 млн тонн, он держался с мая этого года.
По оценке Рылько, экспорт пшеницы в текущем сельхозгоду (июль 2023-июнь 2024 гг.) составит 46 млн тонн (48,1 млн тонн в прошлом сельхозгоду). Это позволяет вернуться "к более-менее нормальному переходящему запасу к концу сезона (к 1 июля 2024 года - ИФ) в 11,5 млн тонн, включая 3 млн тонн в интервенционном фонде, если не будет дополнительных интервенций".
Согласно презентации, сбор кукурузы в этом году прогнозируется в 15,4 млн тонн против 15,9 млн в прошлом году. Экспорт этого зерна составит 5,2 млн тонн (5,5 млн тонн год назад).
Как заявил Рылько, прогноз по производству кукурузы повышен на фоне "очень хороших ожиданий по югу и вполне неплохих ожиданий по центру". "И, может быть, мы даже еще немножко приподнимем прогноз производства кукурузы, и экспорт может быть почти таким же, как в ушедшем сезоне", - сказал глава ИКАР.
В целом экспорт зерна ИКАР оценивает в 58,5 млн тонн.
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