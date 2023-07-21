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21.07.2023 10:21

Алиев посещает Шушинский район

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу посещает Шушинский район (Карабахский экономический район), говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.

В ней отмечается, что в ходе поездки Алиев ознакомился работами по реконструкции, которые будут осуществлены в селе Дашалты Шушинского района, заложил фундамент нового жилого комплекса и туробъектов, которые будут построены за счет частных инвестиций в этом населенном пункте.

В городе Шуша президент ознакомился с ходом строительства городской больницы на 90 коек и полной средней школе №1 на 960 ученических мест.

Р.Керимов

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Тэги: КАРАБАХ, ПРЕЗИДЕНТ


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