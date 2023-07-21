Алиев посещает Шушинский район

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу посещает Шушинский район (Карабахский экономический район), говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.
В ней отмечается, что в ходе поездки Алиев ознакомился работами по реконструкции, которые будут осуществлены в селе Дашалты Шушинского района, заложил фундамент нового жилого комплекса и туробъектов, которые будут построены за счет частных инвестиций в этом населенном пункте.
В городе Шуша президент ознакомился с ходом строительства городской больницы на 90 коек и полной средней школе №1 на 960 ученических мест.
Р.Керимов
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