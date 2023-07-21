Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8937 RUR   0.0188 GBR   2.1894 TRY   0.0633

Цена на нефть

20.07 $/bbl +/- WTI 75.65 +0.36 Brent 79.64 +0.18

Карабах 21.07.2023 19:12

Карты минных полей, переданных Арменией Азербайджану, охватывают порядка 400 тыс. мин - Алиев

Переданные Ереваном Баку карты минных полей, установленных Арменией на азербайджанских территориях, охватывают порядка 400 тыс. противопехотных мин, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Карты, переданные нам армянами, охватывают примерно 400 тыс. противопехотных мин. То есть они признали, что установили свыше 400 тыс. противопехотных мин. Однако, мы знаем, и это достаточно достоверная информация, что число мин составляет около 1 млн", - заявил президент Алиев во время выступления в пятницу на Шушинском глобальном медиа-форуме "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

Подчеркнув, что установка мин является военным преступлением, глава государства отметил, что с момента окончания второй Карабахской войны в Азербайджане в результате подрыва на минах погибло или тяжело ранено более 300 человек.

"То есть на освобожденных территориях произошло около трехсот разрывов мин. Непредставление минных карт является продолжением террора Армении против нас. Мы знаем, что у них есть эти карты, потому что именно так устанавливают мины. У саперов бывает карта, потому что сами могут подорваться на этой мине. Премьер-министр Армении лично сообщал нам официально, что таких карт у них нет. Наконец они признались, что такие карты имеются", - заявил Алиев.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, АРМЕНИЯ, МИНЫ


Похожие новости


Права и безопасность армянского меньшинства в Карабахе будут защищены Конституцией Азербайджана - Алиев Азербайджан и Пакистан разработают новую программу сотрудничества - Алиев Азербайджан восстановил территориальную целостность за счет военной мощи - Алиев Баку и Исламабад имеют полное взаимопонимание относительно того, как двигаться дальше - Алиев Баку и Исламабад обсудили увеличение числа совместных военных учений - Алиев Алиев: Армения должна на бумаге закрепить, что Карабах – это Азербайджан Алиев выразил удовлетворение высоким уровнем азербайджано-белорусских отношений Алиев принял главу МОК Алиев принял Николсон Алиев обсудил с новым послом Казахстана в Азербайджане диверсификацию экспорта казахстанской нефти

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az