Карты минных полей, переданных Арменией Азербайджану, охватывают порядка 400 тыс. мин - Алиев

Переданные Ереваном Баку карты минных полей, установленных Арменией на азербайджанских территориях, охватывают порядка 400 тыс. противопехотных мин, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Карты, переданные нам армянами, охватывают примерно 400 тыс. противопехотных мин. То есть они признали, что установили свыше 400 тыс. противопехотных мин. Однако, мы знаем, и это достаточно достоверная информация, что число мин составляет около 1 млн", - заявил президент Алиев во время выступления в пятницу на Шушинском глобальном медиа-форуме "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".
Подчеркнув, что установка мин является военным преступлением, глава государства отметил, что с момента окончания второй Карабахской войны в Азербайджане в результате подрыва на минах погибло или тяжело ранено более 300 человек.
"То есть на освобожденных территориях произошло около трехсот разрывов мин. Непредставление минных карт является продолжением террора Армении против нас. Мы знаем, что у них есть эти карты, потому что именно так устанавливают мины. У саперов бывает карта, потому что сами могут подорваться на этой мине. Премьер-министр Армении лично сообщал нам официально, что таких карт у них нет. Наконец они признались, что такие карты имеются", - заявил Алиев.
Н.Аббасова
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