Замгоссекретаря США Венди Шерман уходит в отставку

Последним рабочим днем Венди Шерман в должности заместителя государственного секретаря США станет 28 июля, сообщил глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен.
"Последним днем в этой должности для нее станет 28 июля. От лица госдепартамента, президента Байдена и всего народа я благодарю заместителя госсекретаря Шерман за выдающуюся службу", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте Госдепа.
В связи с отставкой Шерман президент США Джо Байден назначил Викторию Нуланд временно исполняющей обязанности заместителя госсекретарям вплоть до утверждения следующего кандидата на эту должность.
О намерении Венди Шерман уйти в отставку сообщалось еще в мае.
Шерман начала работать в госдепе США в 1993 году, с тех пор занимала различные должности при президентах Билле Клинтоне, Бараке Обаме и Джо Байдене. В 2011 году она стала первой женщиной на посту заместителя госсекретаря США по политическим вопросам, в 2021 - первой женщиной на посту первого заместителя госсекретаря США.
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