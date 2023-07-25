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Регион 25.07.2023 16:12

Активность РФ в процессе урегулирования армяно-азербайджанских отношений спала из-за событий в Украине - Пашинян

Переговорная активность и инициативность России в процессе урегулирования армяно-азербайджанских отношений спала, считает премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Я очень высоко оцениваю усилия США. Они, действительно, прикладывают очень серьезные усилия, чтобы соглашение о мире между Арменией и Азербайджаном стало реальностью. Надо отметить, что переговорная активность и инициативность России спала, но не потому, что они не хотят урегулирования вопроса, а это связано с событиями на Украине, все время и энергию они вкладывают туда", -заявил Пашинян.

По его словам, за последние годы большая часть встреч и переговоров между Арменией и Азербайджаном проходила на западных площадках.

"Но не потому, что мы желаем, чтобы Россия была вытеснена из процесса. Это связано с объективными причинами. Но нам нужны переговоры, мы хотим результатов", - отметил Пашинян.

Он считает, что в позициях России и Запада по ситуации в регионе наблюдается сближение.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, РОССИЯ, АКТИВНОСТЬ


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