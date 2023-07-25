Главы МИД Азербайджана и России обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана

Министры иностранных дел Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров провели в России двустороннюю встречу, в ходе которой обсудили процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном, сообщили во вторник в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

"Стороны обсудили двусторонние и региональные вопросы, в том числе процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Встреча прошла в рамках рабочего визита Байрамова в Россию.

Р.Керимов