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Внешняя политика 25.07.2023 17:12

Главы МИД Азербайджана и России обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана

Министры иностранных дел Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров провели в России двустороннюю встречу, в ходе которой обсудили процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном, сообщили во вторник в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

"Стороны обсудили двусторонние и региональные вопросы, в том числе процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Встреча прошла в рамках рабочего визита Байрамова в Россию.

Р.Керимов

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Тэги: МИД, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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