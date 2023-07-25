Ушаков: о конкретных сроках визита Путина в Турцию пока договоренности нет

Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию планируется, конкретных сроков пока нет, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Что касается контактов с Эрдоганом, то я могу подтвердить, что в планах и у турецкой, и у российской сторон имеется осуществление визита нашего президента в Турцию, но о конкретных датах, о конкретных сроках мы пока еще не договаривались. Был упомянут август, упоминались и другие варианты. (...) Мы имеем в виду, что наш президент обещал Эрдогану приехать в Турцию", - сказал Ушаков журналистам.