Ушаков: о конкретных сроках визита Путина в Турцию пока договоренности нет

Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию планируется, конкретных сроков пока нет, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
"Что касается контактов с Эрдоганом, то я могу подтвердить, что в планах и у турецкой, и у российской сторон имеется осуществление визита нашего президента в Турцию, но о конкретных датах, о конкретных сроках мы пока еще не договаривались. Был упомянут август, упоминались и другие варианты. (...) Мы имеем в виду, что наш президент обещал Эрдогану приехать в Турцию", - сказал Ушаков журналистам.
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