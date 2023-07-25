Азербайджан и Турция обсудили перспективы развития военно-технического сотрудничества

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в церемонии открытия 16-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-23 в Стамбуле.
Министр ознакомился с вооружением, техникой и средствами военного назначения, экспонируемыми на стендах «ASELSAN», «ROKETSAN», «DEARSAN» и других компаний.
В рамках визита Гасанов провел встречу с министром промышленности и технологий Турции Мехметом Фатихом Каджиром.
На встрече были обсуждены перспективы развития военно-технического сотрудничества, состоялся подробный обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Б.Рустамбеков
Transocean заключила контракт на сверхглубокое бурение в Мексиканском заливе на $0,5 млрд
Virgin Media O2 сократит 2 тыс. рабочих мест к концу года
Евросоюз намерен снизить энергопотребление в 2030 г на 11,7% больше прежнего прогноза
LVMH станет спонсором Олимпиады-2024 в Париже
В Азербайджане при происшествиях природного и техногенного характера в I полугодии 2023 года погибли 33 человека - МЧС
В Азербайджане в I полугодии при пожарах погибли 18 человек - МЧС
Алиев посещает Шушинский район
Алиев посещает Ходжалинский район в Карабахе
ЕС должен помочь в расходах по вывозу украинского зерна "коридорами солидарности" - член ЕК
В ЕС принят "закон о чипах", нацеленный на сокращение зависимости от зарубежных производителей полупроводников
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
«ТуранБанк» объявил результаты деятельности за первые шесть месяцев 2023 года – активы выросли на 18%.
Банк Республика показал рост по всем финансовым показателям
Состоялся интеллектуальный конкурс по случаю Национального дня прессы
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС