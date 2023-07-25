Азербайджан и Турция обсудили перспективы развития военно-технического сотрудничества

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в церемонии открытия 16-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-23 в Стамбуле. Министр ознакомился с вооружением, техникой и средствами военного назначения, экспонируемыми на стендах «ASELSAN», «ROKETSAN», «DEARSAN» и других компаний. В рамках визита Гасанов провел встречу с министром промышленности и технологий Турции Мехметом Фатихом Каджиром. На встрече были обсуждены перспективы развития военно-технического сотрудничества, состоялся подробный обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Б.Рустамбеков

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