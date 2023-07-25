Очередной саммит руководителей России, Азербайджана и Армении планируется провести в текущем году - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном заявил, что рассчитывает на продолжение переговорного процесса, кульминацией которого должно стать подписание мирного договора между Баку и Ереваном.
«Рассчитываем, что процесс переговоров продолжится. Понимаем интерес и армянской, и азербайджанской стороны использовать посредников не только в лице Российской Федерации, но и других. Приветствуем желание тех, кто искренне заинтересован помочь Баку и Еревану найти договоренности, кто, как и мы, работает в этом направлении", - говорится в комментарии для СМИ главы МИД РФ по итогам переговоров.
Лавров отметил, что предстоит решить немало сложных и важных вопросов.
«Наиболее чувствительным из них была и остается вопрос гарантий прав и безопасности жителей Карабаха армянского происхождения в контексте обеспечения территориальной целостности Азербайджана в полном соответствии с Декларацией 1991 г., подписанной лидерами бывших советских республик в Алма-Ате. Её действенность сегодня подтверждена и азербайджанским, и армянским руководством. В соответствии с этим выстраивается работа над мирным договором", - сказал Лавров.
"У армянской стороны есть понимание необходимости убедить жителей Карабаха армянского происхождения в скорейших встречах в азербайджанскими представителями для согласования прав, вытекающих из соответствующего законодательства и из международных обязательств, включая многочисленные конвенции об обеспечении прав национальных меньшинств», - сообщил Лавров.
По его словам, «азербайджанская сторона на взаимной основе готова предоставить такие же гарантии и в отношении лиц, проживающих на своей территории. Армяне готовы сделать то же самое в отношении применения всех конвенций к гражданам, проживающим в Республике Армения».
Лавров сказал, что «наиболее близким результатом на данном этапе видится достижение договоренности в трехсторонней рабочей группе, возглавляемой тремя вице-премьерами, которые занимаются согласованием конкретных вопросов разблокирования транспортных коммуникаций в регионе. В этом контексте откроются и перспективы для реализации перспективных проектов в транспортной сфере, которые уже имеют не только региональный, но и более широкий характер».
«Договорились постараться возобновить диалог по второй «дорожке» между представителями гражданского общества, экспертами-политологами. Также надеемся, начать трехсторонний диалог по линии парламентариев», - отметил Лавров.
Он также сообщил, что «есть планы провести в этом году очередной саммит руководителей России, Азербайджана и Армении».
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