Очередной саммит руководителей России, Азербайджана и Армении планируется провести в текущем году - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном заявил, что рассчитывает на продолжение переговорного процесса, кульминацией которого должно стать подписание мирного договора между Баку и Ереваном.

«Рассчитываем, что процесс переговоров продолжится. Понимаем интерес и армянской, и азербайджанской стороны использовать посредников не только в лице Российской Федерации, но и других. Приветствуем желание тех, кто искренне заинтересован помочь Баку и Еревану найти договоренности, кто, как и мы, работает в этом направлении", - говорится в комментарии для СМИ главы МИД РФ по итогам переговоров.

Лавров отметил, что предстоит решить немало сложных и важных вопросов.

«Наиболее чувствительным из них была и остается вопрос гарантий прав и безопасности жителей Карабаха армянского происхождения в контексте обеспечения территориальной целостности Азербайджана в полном соответствии с Декларацией 1991 г., подписанной лидерами бывших советских республик в Алма-Ате. Её действенность сегодня подтверждена и азербайджанским, и армянским руководством. В соответствии с этим выстраивается работа над мирным договором", - сказал Лавров.

"У армянской стороны есть понимание необходимости убедить жителей Карабаха армянского происхождения в скорейших встречах в азербайджанскими представителями для согласования прав, вытекающих из соответствующего законодательства и из международных обязательств, включая многочисленные конвенции об обеспечении прав национальных меньшинств», - сообщил Лавров.

По его словам, «азербайджанская сторона на взаимной основе готова предоставить такие же гарантии и в отношении лиц, проживающих на своей территории. Армяне готовы сделать то же самое в отношении применения всех конвенций к гражданам, проживающим в Республике Армения».

Лавров сказал, что «наиболее близким результатом на данном этапе видится достижение договоренности в трехсторонней рабочей группе, возглавляемой тремя вице-премьерами, которые занимаются согласованием конкретных вопросов разблокирования транспортных коммуникаций в регионе. В этом контексте откроются и перспективы для реализации перспективных проектов в транспортной сфере, которые уже имеют не только региональный, но и более широкий характер».

«Договорились постараться возобновить диалог по второй «дорожке» между представителями гражданского общества, экспертами-политологами. Также надеемся, начать трехсторонний диалог по линии парламентариев», - отметил Лавров.

Он также сообщил, что «есть планы провести в этом году очередной саммит руководителей России, Азербайджана и Армении».