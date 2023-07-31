Песков подтверждает планы проведения в среду телефонного разговора Путина и Эрдогана

Конкретики с датами возможной поездки президента РФ в Турцию по-прежнему нет, но его телефонный разговор с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в среду, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"С позавчерашнего дня, когда на этот вопрос отвечал президент Путин, ничего не поменялось. Действительно, телефонный разговор, как и сказал Путин, планируется на среду", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, известны ли даты поездки президента России в Турцию.
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