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Регион 31.07.2023 16:04

Песков подтверждает планы проведения в среду телефонного разговора Путина и Эрдогана

Конкретики с датами возможной поездки президента РФ в Турцию по-прежнему нет, но его телефонный разговор с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в среду, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"С позавчерашнего дня, когда на этот вопрос отвечал президент Путин, ничего не поменялось. Действительно, телефонный разговор, как и сказал Путин, планируется на среду", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, известны ли даты поездки президента России в Турцию.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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