Строительство газопровода Ыгдыр-Нахчыван завершится в 2024 году -Байрамов

Баку и Анкара рассчитывают на завершение строительства газопровода Ыгдыр-Нахчыван (Азербайджан) в 2024 году, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
"В ходе переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом иы обсудили энергетическое сотрудничество между двумя странами. В этой связи хотим особо отметить значимость реализации проекта газопровода Ыгдыр-Нахчыван и его завершение в 2024 году", - заявил Байрамов на совместной с Фиданом пресс-конференции в понедельник в Анкаре.
Министр подчеркнул, что в целом энергетическое сотрудничество является "одним из прекрасных примеров сотрудничества" между Азербайджаном и Турцией.
"Южный газовый коридор относится к проектам, меняющим энергетическую карту Евразийского региона. В настоящее время реализуются конкретные проекты по расширению этого проекта и доставке дополнительных объемов газа как на рынок Турции, также через территорию Турции в Европу. И в ближайшие месяцы мы увидим результаты (этих работ -ИФ)", - подчеркнул Байрамов.
Глава МИД Азербайджана уточнил, что с учетом обращения со стороны Европейской комиссии и многочисленых обращений со стороны европейских стран, более года испытывающих дефицит в газоснабжении, в настоящее время ведутся обсуждения по расширению газопроводов TANAP и TAP.
"В то же время, с использованием других существующих газопроводов между Азербайджаном и Турцией, для расширения поставок газа через территорию Турции в Европу, ведутся конкретные работы и в ближайшие месяцы мы увидим результаты этих работ", - добавил он он.
Как сообщалось, пропускная способность газопровода Ыгдыр-Нахчыван составит 500 млн кубометров в год. Это позволит ежесуточно поставлять в Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана 1,5 млн кубометров газа. По этому газопроводу из Турции в НАР будет поставляться азербайджанский газ.
На территории Турции протяженность газопровода Ыгдыр-Нахчыван составит порядка 85 км. В рамках проекта также планируется строительство одной газоизмерительной станции.
Как сообщалось ранее, в 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).
Азербайджан начал поставки газа в Европу 31 декабря 2020 года. В 2021 году объем поставок превысил 8 млрд кубометров, в 2023 году составит примерно 12 млрд кубометров. К 2027 году объем поставок достигнет минимум 20 млрд кубометров в год.
В настоящее время азербайджанский газ в Европе покупают Италия, Греция, Болгария, Румыния. Кроме этого, к концу 2023 года поставки азербайджанского газа могут начаться в Венгрию и Сербию.
Н.Аббасова
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