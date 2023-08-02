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Регион 02.08.2023 14:30

Эрдоган и Путин в телефонном разговоре договорились о визите президента РФ в Турцию

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в среду поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, лидеры согласовали поездку президента РФ в Турцию, сообщает "Анадолу".

"Лидеры двух стран договорились о визите Путина в Турцию", - информирует агентство.

Помимо этого, Эрдоган и Путин обсудили будущее зерновой сделки.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, РАЗГОВОР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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