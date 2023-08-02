Эрдоган и Путин в телефонном разговоре договорились о визите президента РФ в Турцию

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в среду поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, лидеры согласовали поездку президента РФ в Турцию, сообщает "Анадолу".
"Лидеры двух стран договорились о визите Путина в Турцию", - информирует агентство.
Помимо этого, Эрдоган и Путин обсудили будущее зерновой сделки.
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