Анкара может использовать факты сожжения Корана для давления на Стокгольм, но не откажется от согласия на вступление Швеции в НАТО - политолог

Факты сожжения Корана в Швеции не приведут к отказу Анкары от согласия на членство Стокгольма в Североатлантическом альянсе, считает турецкий политический аналитик, эксперт по внешней и оборонной политике Турции Керим Хас.
"Факты сожжения, полагаю, не повлияют на принципиальное согласие Анкары на присоединение Швеции к альянсу. Речь может идти о возможности определенного тактического маневрирования, проявления элементов давления на Стокгольм в случае, если Эрдоган сочтет нужным это сделать", - сказал Хас в четверг "Интерфаксу".
"В целом вопрос о позиции Турции относительно членства Швеции в НАТО уже фактически ясен. Позитивные сигналы из Анкары по этому вопросу уже были, а что касается процедур, то окончательный положительный ответ Турции может последовать в октябре", - сказал собеседник агентства.
Акция с осквернением Корана состоялась в минувший понедельник перед зданием шведского парламента в Стокгольме, сообщают западные СМИ.
В акции приняли участие двое мужчин, которые подожгли Коран. Разрешение на это мероприятие предоставила шведская полиция.
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