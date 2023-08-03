Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8571 RUR   0.0181 GBR   2.1592 TRY   0.063

Цена на нефть

31.07 $/bbl +/- WTI 81.80 +1.22 Brent 85.43 +1.02

Регион 03.08.2023 15:13

Анкара может использовать факты сожжения Корана для давления на Стокгольм, но не откажется от согласия на вступление Швеции в НАТО - политолог

Факты сожжения Корана в Швеции не приведут к отказу Анкары от согласия на членство Стокгольма в Североатлантическом альянсе, считает турецкий политический аналитик, эксперт по внешней и оборонной политике Турции Керим Хас.

"Факты сожжения, полагаю, не повлияют на принципиальное согласие Анкары на присоединение Швеции к альянсу. Речь может идти о возможности определенного тактического маневрирования, проявления элементов давления на Стокгольм в случае, если Эрдоган сочтет нужным это сделать", - сказал Хас в четверг "Интерфаксу".

"В целом вопрос о позиции Турции относительно членства Швеции в НАТО уже фактически ясен. Позитивные сигналы из Анкары по этому вопросу уже были, а что касается процедур, то окончательный положительный ответ Турции может последовать в октябре", - сказал собеседник агентства.

Акция с осквернением Корана состоялась в минувший понедельник перед зданием шведского парламента в Стокгольме, сообщают западные СМИ.

В акции приняли участие двое мужчин, которые подожгли Коран. Разрешение на это мероприятие предоставила шведская полиция.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ШВЕЦИЯ, НАТО, МНЕНИЕ


Похожие новости


Главы МИД Турции и Швеции обсудили процесс вступления Стокгольма в НАТО Министры обороны и иностранных дел Швеции приветствуют обещание Эрдогана провести ратификацию заявки их страны на вступление в НАТО НАТО и Швеция дали обещания Турции, после которых Анкара согласилась поддержать шведское членство в альянсе Эрдоган согласился как можно скорее направить в парламент Турции на голосование заявку Швеции на вступление в НАТО Вступление Швеции в НАТО и Турции в ЕС - это два параллельных, но разных процесса, заявили в Еврокомиссии Эрдоган обусловил возможность дать Швеции дорогу в НАТО открытием пути для вступления Турции в ЕС Генсек НАТО обсудит с лидерами Турции и Швеции тему вступления Стокгольма в НАТО Эрдоган в преддверии переговоров о вступлении Швеции в НАТО усомнился в том, что Стокгольм заслуживает доверия Блинкен призвал Анкару поддержать вступление Швеции в НАТО Глава МИД Турции не уверен в целесообразности присоединения Швеции к НАТО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az