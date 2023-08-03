Анкара может использовать факты сожжения Корана для давления на Стокгольм, но не откажется от согласия на вступление Швеции в НАТО - политолог

Факты сожжения Корана в Швеции не приведут к отказу Анкары от согласия на членство Стокгольма в Североатлантическом альянсе, считает турецкий политический аналитик, эксперт по внешней и оборонной политике Турции Керим Хас.

"Факты сожжения, полагаю, не повлияют на принципиальное согласие Анкары на присоединение Швеции к альянсу. Речь может идти о возможности определенного тактического маневрирования, проявления элементов давления на Стокгольм в случае, если Эрдоган сочтет нужным это сделать", - сказал Хас в четверг "Интерфаксу".

"В целом вопрос о позиции Турции относительно членства Швеции в НАТО уже фактически ясен. Позитивные сигналы из Анкары по этому вопросу уже были, а что касается процедур, то окончательный положительный ответ Турции может последовать в октябре", - сказал собеседник агентства.

Акция с осквернением Корана состоялась в минувший понедельник перед зданием шведского парламента в Стокгольме, сообщают западные СМИ.

В акции приняли участие двое мужчин, которые подожгли Коран. Разрешение на это мероприятие предоставила шведская полиция.