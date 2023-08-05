Президент Азербайджана выразил соболезнования премьеру Грузии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Алиев выразил опечаленность известием о масштабных разрушениях и гибели людей в результате сильного оползня в курортной зоне Шови.

"Разделяю вашу боль в связи с этой трагедией, выражаю глубокие соболезнования вам, семьям и родственникам погибших, дружественному народу Грузии от своего имени и от имени народа Азербайджана, желаю выздоровления пострадавшим и устранения последствий стихийного бедствия в ближайшее время", - говорится в послании.

В.Алиев