Президент Азербайджана выразил соболезнования премьеру Грузии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
Алиев выразил опечаленность известием о масштабных разрушениях и гибели людей в результате сильного оползня в курортной зоне Шови.
"Разделяю вашу боль в связи с этой трагедией, выражаю глубокие соболезнования вам, семьям и родственникам погибших, дружественному народу Грузии от своего имени и от имени народа Азербайджана, желаю выздоровления пострадавшим и устранения последствий стихийного бедствия в ближайшее время", - говорится в послании.
В.Алиев
Алиев подписал указ о ликвидации Azalternativenerji
Азербайджан освободил до 2025г от таможенных пошлин импорт в страну оборудования и материалов в рамках модернизации НПЗ
Австралийский регулятор заблокировал слияние ANZ и Suncorp Bank на $3,2 млрд
Салей выиграл «золото» ЧМ по параплаванию в Манчестере
Азербайджан на II Играх стран СНГ представят 177 спортсменов
Реконструкция Городской клинической больницы №5 в Баку обойдется свыше 19 млн манатов
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит более 1,3 млн манатов на обеспечение оросительной водой земельных площадей поселка в Астаринском районе
ИВ Хачмазского района направит свыше 1,1 млн манатов на капремонт дорог
ИВ Абшеронского района направит 1,4 млн манатов на ремонт дорог в городе Хырдалан
КСИР усиливает свой флот из-за США
Индийская станция Chandrayaan-3 успешно выведена на окололунную орбиту
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
“Nar” поддержал лагерь “YAŞAT”, организованный для детей шехидов
“Nar” продолжает вносить вклад в развитие родного языка
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС