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Макроэкономика 09.08.2023 21:06

Золото дешевеет в ожидании данных об инфляции в США

Цены на золото снижаются вечером в среду, инвесторы оценивают данные об инфляции в Китае и ждут отчета о росте потребительских цен в США.

Котировки декабрьских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 19:36 по бакинскому времени понизились на 0,5%, до $1949,9 за тройскую унцию.

Как сообщалось, потребительские цены в Китае в июле уменьшились на 0,3% в годовом выражении. Снижение зафиксировано впервые с февраля 2021 года. Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 4,4% в годовом выражении.

Министерство труда США обнародует отчет о потребительских ценах (индекс CPI) в четверг. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозируют ускорение инфляции в июле до 3,3% с июньских 3%, когда показатель упал до минимума с марта 2021 года.

"Завтра выйдут последние данные об инфляции в США, которые станут важным отправным пунктом для Федрезерва при принятии решения о продолжении повышения ключевой ставки или о ее сохранении на прежнем уровне, если центробанк сочтет, что инфляция находится в устойчивом нисходящем тренде", - написал рыночный аналитик Kinesis Руперт Роулинг.

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Тэги: МИР, ЗОЛОТО, ЦЕНА


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