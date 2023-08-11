Золото может подорожать до $2500 за унцию

Цены на золото могут обновить исторические максимумы в следующем году на опасениях по поводу глобальной рецессии и благодаря окончанию цикла повышений процентных ставок ключевых центробанков мира, прогнозируют аналитики, причем наиболее радикальные оценки предусматривают рост котировок до $2500 за унцию.

"Моя цель - $2500 к концу 2024 года. Во многом это связано с тем, что рецессионные факторы могут усилиться к концу года и набрать силу в 2024 году, - написал основатель Livermore Partners Дэвид Нойхаузер. - Мне кажется, в следующем году золото обновит максимумы и пойдет еще выше".

"Я вполне уверен, что мы увидим золото по $2500 в ближайшие пару лет", - считает глава Wheaton Precious Metals Рэнди Смолвуд, также указав на рецессионные сигналы как на позитивный фактор для драгметалла.

Текущий рекорд котировок был установлен 7 августа 2020 года на уровне $2072,5 за тройскую унцию.

"Мне кажется, золото превысит отметку в $2100 в конце 2023 или в начале 2024 года", - отметил управляющий директор TD Securities Барт Мелек, добавив, что в своем прогнозе он исходит из предположения, что Федрезерв возьмет паузу в повышении ставок.

Золото показало лучшую динамику по сравнению с большинством других классов активов в последние 12 месяцев, указал Мелек. По его мнению, это свидетельствует об устойчивости драгметалла перед лицом растущих процентных ставок и о его ценности в качестве надежного актива, обеспечивающего защиту от инфляции.

Котировки декабрьских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 15:05 мск в пятницу повысились на 0,1%, до $1951 за тройскую унцию.