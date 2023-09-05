Золото дешевеет из-за укрепления доллара

Цены на золото падают вечером во вторник из-за роста курса доллара на слабых статданных из Европы и Китая.

Котировки декабрьских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 20:09 понизились на 0,75%, до $1952,3 за тройскую унцию. В понедельник торги не проводились в связи с праздником в США, а на прошлой неделе контракт подешевел на 1,4%.

Как показали индексы менеджеров по закупкам (PMI), деловая активность в сфере услуг Китая в августе выросла минимальными темпами за восемь месяцев, тогда как в еврозоне сводный PMI обновил минимум с ноября 2020 года.

Долларовый индекс ICE U.S. Dollar повышается на 0,45% благодаря спросу на защитные активы, увеличивая стоимость драгметалла для держателей других валют.

"Золото находится в поисках свежего фундаментального катализатора, который спровоцировал бы следующее значительное движение", - написал старший аналитик FXTM Лукман Отунуга.

"Между тем на дневных графиках видно, как ралли выдыхается. Цены опустились ниже 50-дневной скользящей средней, что открывает дорогу к отметкам в районе $1920 за унцию. Однако если $1935 окажется надежным уровнем поддержки, цены могут протестировать 100-дневную скользящую среднюю в районе $1953 за унцию", - добавил он.