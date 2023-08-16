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Макроэкономика 16.08.2023 21:45

Золото дешевеет восьмую сессию кряду

Цены на золото слабо снижаются вечером в среду, демонстрируя негативную динамику в ходе восьмой сессии подряд.

Серия из девяти снижений в последний раз фиксировалась в марте 2017 года.

Котировки декабрьских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 20:10 по бакинскому времени понизились на 0,2%, до $1931,5 за тройскую унцию. Накануне драгметалл завершил торги на минимуме за два с половиной месяца, пишет MaretWatch.

Негативным фактором для золота является увеличение доходности 10-летних гособлигаций США до максимумов с 2008 года. Это увеличение стало следствием опасений, что подъем цен на нефть и сильный экономический рост в США могут привести к ускорению инфляции и привести к новым повышениям ставки Федрезерва, пишет MarketWatch.

"Золото дешевеет в этом месяце и торгуется ниже краткосрочного тренда из-за активного ралли реальной доходности и восстановления курса доллара", - отметил старший инвестиционный аналитик XM Мариос Хаджикириакос.

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Тэги: МИР, ЗОЛОТО, ЦЕНА


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