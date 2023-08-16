Золото дешевеет восьмую сессию кряду

Цены на золото слабо снижаются вечером в среду, демонстрируя негативную динамику в ходе восьмой сессии подряд.
Серия из девяти снижений в последний раз фиксировалась в марте 2017 года.
Котировки декабрьских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 20:10 по бакинскому времени понизились на 0,2%, до $1931,5 за тройскую унцию. Накануне драгметалл завершил торги на минимуме за два с половиной месяца, пишет MaretWatch.
Негативным фактором для золота является увеличение доходности 10-летних гособлигаций США до максимумов с 2008 года. Это увеличение стало следствием опасений, что подъем цен на нефть и сильный экономический рост в США могут привести к ускорению инфляции и привести к новым повышениям ставки Федрезерва, пишет MarketWatch.
"Золото дешевеет в этом месяце и торгуется ниже краткосрочного тренда из-за активного ралли реальной доходности и восстановления курса доллара", - отметил старший инвестиционный аналитик XM Мариос Хаджикириакос.
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