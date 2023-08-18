Золото дорожает впервые за 10 сессий

Цены на золото растут вечером в пятницу после самой длинной серии снижений за шесть лет.

Котировки декабрьских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 19:52 повысились на 0,27%, до $1920,4 за тройскую унцию. С начала недели котировки потеряли около 1,2%.

До этого золото дешевело девять сессий кряду, чего не наблюдалось с марта 2017 года.

Главным негативным фактором для драгметалла на этой неделе стал рост доходности 10-летних гособлигаций США до максимума за 15 лет. При этом укрепляется доллар - долларовый индекс ICE U.S. Dollar с начала недели вырос на 0,7%, с начала августа - на 1,6%.

"Медведи явно набрали силу и могут и дальше доминировать на рынке с учетом благоволящих им фундаментальных показателей", - сказал Лукман Отунуга из FXTM в интервью MarketWatch.

Увеличение доходности гособлигаций снижает сравнительную привлекательность инвестиций в золото, которое не приносит процентного дохода, а укрепление доллара делает драгметалл дороже для держателей других валют.

"Недавний подъем доходности гособлигаций в США снижает инвестиционный спрос как со стороны более краткосрочных спекулятивных инвесторов, так и со стороны индексных фондов, - отметила аналитик Commerzbank Барбара Ламбрехт. - В таких условиях физический спрос в Азии мало на что может повлиять, и китайские импортеры золота едва ли смогут изменить динамику цен".